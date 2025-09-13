Polsko s pomocí NATO v sobotu nasadilo vrtulníky a bojové letouny na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu kvůli preventivní operaci, jejímž důvodem byla hrozba ruských dronů nad Ukrajinou poblíž polských hranic. Asi po dvou hodinách polský premiér Donald Tusk na sociální síti X oznámil, že operace skončila. Pohotovost v sobotu mělo také rumunské letectvo, které vyslalo do vzduchu dvě stíhačky F-16, když jeho vzdušný prostor u hranic s Ukrajinou narušil dron.
„Vzhledem k hrozbě, kterou představují ruské drony operující nad Ukrajinou poblíž polských hranic, zahájily polské a spojenecké vzdušné síly preventivní operace v našem vzdušném prostoru,“ napsal odpoledne na síti X Tusk. Asi po dvou hodinách uvedl, že stav nouze byl zrušen. „Děkujeme všem, kteří se na operaci podíleli, a to jak ve vzduchu, tak na zemi. Zůstáváme ostražití,“ dodal polský premiér.
O preventivní akci polských a spojeneckých bojových letounů informovala na síti X odpoledne také polská armáda.
„Pro zajištění bezpečnosti našeho vzdušného prostoru aktivoval operační velitel polských ozbrojených sil všechny nezbytné postupy. V našem vzdušném prostoru operují polská a spojenecká letadla a pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu jsou na nejvyšším stupni pohotovosti,“ napsalo operační velitelství ozbrojených sil. Dodalo, že opatření mají preventivní charakter a jejich cílem je zajistit vzdušný prostor.
Polsko, které je členským státem Severoatlantické aliance a Evropské unie, tento týden v noci na středu zaznamenalo 19 narušení svého vzdušného prostoru ruskými drony. Zatímco americký prezident Donald Trump incident s drony označil za možný omyl, představitelé Polska, ale také Německa, Evropské unie či Ukrajiny hovoří o ruském záměru a NATO reagovalo oznámením, že posiluje ochranu hranic svého východního křídla. Ruské ministerstvo obrany průnik dronů nepopřelo, tvrdí ale, že nešlo o úmysl, ani o útok.
V sobotu také americký ministr zahraničí Marco Rubio podle agentury Reuters řekl, že zůstává nejasné, zda Rusko drony na polské území poslalo úmyslně. Vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru ale Rubio také označil za nepřijatelné.
Rumunské ministerstvo obrany pak rovněž v sobotu oznámilo, že vyslalo do vzduchu dvě stíhačky F-16 a varovalo občany u města Tulcea na jihovýchodě země u ukrajinské hranice, aby se ukryli. Důvodem byl dron, který narušil vzdušný prostor země během ruského útoku na ukrajinskou infrastrukturu poblíž hranic. Stíhačky sledovaly dron, který ale neletěl nad obydlenými oblastmi, a nepředstavoval tak bezprostřední nebezpečí pro obyvatele.
Rumunsko, které je rovněž členem EU i NATO, sdílí s Ukrajinou asi 650 km dlouhou hranici. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 Rumunsko opakovaně zaznamenalo dopady úlomků ruských dronů na své území.
