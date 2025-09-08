Česká republika označila běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu za personu non grata, tedy nežádoucí osobu. Na síti X to oznámilo ministerstvo zahraničí, podle kterého se Bezpečnostní informační službě (BIS) a dalším evropským zpravodajským službám podařilo rozbít běloruskou zpravodajskou síť. Diplomat má 72 hodin na opuštění Česka.
„Tento případ ukazuje, že nesmíme nechat Schengen zneužívat k nepřátelským aktivitám. Agenti krytí diplomatickými výsadami nesmí mít volný prostor k působení v celé Evropě. Budu dál prosazovat na evropské úrovni příslušná omezení, v prvé řadě vůči ruským diplomatům,“ řekl ČTK ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu).
BIS uvedla, že běloruskou zpravodajskou síť budovanou v Evropě rozbila společně se zpravodajskými službami Rumunska a Maďarska. Síť podle BIS budovala běloruská služba KGB, jež se snažila získat agenturní zdroje a zpravodajské informace.
Rozbili jsme běloruskou zpravodajskou síť v Evropě!— BIS (@biscz) September 8, 2025
Bezpečnostní informační služba společně se zpravodajskými službami Rumunska a Mad'arska úspěšně zasáhly a rozbily běloruskou zpravodajskou síť budovanou v Evropē. V souvislosti s touto mezinárodní operací rozhodlo @mzvcr o… pic.twitter.com/XFvUii3VVf
„Je to další z řady případů, který ukazuje, jak je v současné bezpečnostní situaci mezinárodní spolupráce zásadní. Je to zároveň i odpověď těm, kteří tvrdí, že spolupráce zpravodajských služeb údajně nefunguje,“ uvedl na webu ředitel BIS Michal Koudelka.
Společný tým evropských zpravodajců odhalil příslušníky a spolupracovníky KGB působící v několika evropských zemích. Byl mezi nimi například bývalý náměstek moldavské zpravodajské služby (SIS), který měl KGB předávat utajované informace. Bělorusům se dařilo budovat agenturní síť především díky možnosti se volně pohybovat po Evropě.
Také Koudelka se proto vyjádřil pro omezení pohybu ruských a běloruských diplomatů po Schengenu. Lipavský pro návrh hledá řadu měsíců podporu v Evropské unii. Podle šéfa BIS se zpravodajské služby z Ruska a Běloruska stále snaží využívat diplomatické krytí pro svoji zpravodajskou činnost a budou se snažit svoji přítomnost v Evropě v této oblasti i nadále zvyšovat.
Operaci dozoruje úřad evropské justiční spolupráce Eurojust, který sídlí v Haagu.
