Předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš ve videu na sociálních sítích uvedl, že ho muž na pondělním mítinku na Frýdecko-Místecku trefil holí do spánku. Musí ještě podstoupit vyšetření. Vyzval své fanoušky, aby se k podobnému útoku nikdy nesnížili.
Incident se stal v pondělí okolo 16:00 v obci Dobrá. Babiše podle mluvčí krajské policie Soni Štětínské udeřil do hlavy francouzskou berlí muž seniorského věku. Kromě předsedy ANO byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah zranění bude také předmětem šetření. Muže podezírá policie kromě výtržnictví i z pokusu o ublížení na zdraví.
„To, co se stalo včera, by se nemělo a nesmí nikdy opakovat. Chtěl bych vyzvat naše fanoušky, naše voliče, aby se k tomu nikdy nesnížili,“ řekl Babiš. „Zbaběle mě napadl holí zezadu, vlastně si ani ten moment pořádně nepamatuju. Trefil mě přesně na spánkovou oblast. Napuchlo mi to až po obočí, tak ještě musím jít na nějaké vyšetření,“ poznamenal expremiér, přičemž na videu ukazoval místa na hlavě, kde přesně má zranění.
Hnutí ANO podle něj na setkáních s občany mluví hlavně o svém programu a snaží se vést pozitivní kampaň. „Pán nepřišel diskutovat, přišel mě napadnout. Prosím všechny, aby tohle se už nestalo žádnému z českých politiků,“ podotkl ve videu, v němž nejprve poděkoval za přání k jeho dnešním 71. narozeninám.
Moc děkuju všem za přání k narozeninám a slova podpory ❤️ To, co se stalo včera se nesmí nikdy opakovat u žádného politika. Násilí do naší společnosti nepatří. pic.twitter.com/KIihBo7MH7— Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 2, 2025
Babiš v Moravskoslezském kraji vede kandidátku ANO v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Ve středu a ve čtvrtek má opět program v Moravskoslezském kraji, kde také hnutí ANO ve čtvrtek představí svůj volební program. Zatím není jasné, zda se bývalý premiér zúčastní, úterní program na Přerovsku zástupci opozičního subjektu absolvují bez Babiše. Volby budou 3. a 4. října.
Útočník své jednání nechápe
Webu iDnes pak muž, který Babiše udeřil berlí do hlavy, řekl, že prý jednal ve zkratu. Sám zpětně nechápe, že to udělal. Vadí mu podle jeho slov lži politiků.
Incident byl údajně zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen,“ popsal čtyřiašedesátiletý muž. „Bylo to ve mně,“ dodal pro iDnes. Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo „donekonečna lže“. Útočníka nejvíce vyprovokovala Babišova reakce na dotaz na halu pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.
„Byl velmi klidný, jen ho prostě praštil,“ komentovala pro iDnes útok na šéfa hnutí ANO žena, která incident viděla a natáčela si záběry. „Točila jsem si záběry, jak pan Babiš veřejně lže… a najednou se zjevil pán, který dvakrát udeřil Babiše holí,“ řekla žena webu.
Lidé podle ní muže natlačili do davu a on spadl na další dva lidi také o francouzských holích a povalil je na zem. „Snažil se jim omluvit, ale ten dav ho tam začal lynčovat,“ dodala. Videozáznam z útoku zveřejnila CNN Prima NEWS, je z něj patrné, že muž Babiše opakovaně udeřil, když k němu byl předseda ANO otočený zády. Útočníka policisté bezprostředně po činu zadrželi, zatím ho neobvinili.
Prezident atak odsoudil
Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že policisté mají přehled o předvolebních akcích a sami vyhodnocují, zda jsou rizikové. Byli i na mítinku v Dobré. Podle Rakušana je možné, že v reakci na útok policie vyhodnotí operativní opatření. „Samozřejmě policie reaguje i na případné žádosti o udělení nějaké ochrany a podobně, to už je ale vždycky na kontaktu té dané osoby s policií,“ uvedl. Kampaň je tvrdá, ale násilí nepatří na žádné akce, dodal.
Útok na Andreje Babiše na předvolebním mítinku je nepřípustný a zbabělý, řekl pak novinářům prezident Pavel před odjezdem z Bledského strategického fóra ve Slovinsku. S předsedou ANO byl podle svých slov v této věci v kontaktu. Současně vyzval všechny aktéry k umírněnosti ve vyjadřování. „V principu takové chování odsuzuji jako zbabělé, protože kohokoliv napadnout fyzicky, a ještě k tomu zezadu, je špatně, a to i v běžném životě, natož politice, je něco takového naprosto nepřípustné,“ řekl Pavel.
Prezident nechtěl spekulovat, do jaké míry byl útok dílem vyhrocené volební kampaně. „Ale všichni víme, že nenávistná rétorika může velice často přerůst v konkrétní fyzickou akci. A měli bychom si opravdu dávat všichni pozor na to, jakým způsobem se vyjadřujeme a především v tak vypjaté atmosféře, jako je předvolební poslední měsíc,“ dodal.
