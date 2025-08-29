Policie v souvislosti s tragickým pádem kabiny lanovky na Ještěd v Liberci začala na konci července stíhat jednu právnickou osobu. Jde o České dráhy. ČTK to potvrdil mluvčí dopravce Filip Medelský. S obviněním firma nesouhlasí a podala si stížnost. Na obvinění právnické osoby upozornil iRozhlas a ČTK to potvrdil náměstek okresní státní zástupkyně v Liberci Kamil Látr. V případu jsou tak aktuálně čtyři obvinění, z toho tři lidé. Všichni kvůli obecnému ohrožení z nedbalosti, hrozí jim tři až osm let vězení. Při neštěstí zahynul 31. října 2021 průvodčí v jedné z kabin.
V případu bylo původně pět obviněných, mezi nimi i České dráhy jako právnická osoba. Na základě stížností bylo před rokem a půl trestní stíhání dopravce a jednoho člověka zastaveno. Nyní firma opět čelí obvinění. „Stejně jako v minulosti s obviněním nesouhlasíme a jsme připraveni se proti němu bránit. K probíhajícímu řízení se až do jeho ukončení nebudeme dále vyjadřovat,“ uvedl Medelský.
Jak dlouho může vyšetřování trvat, náměstek státní zástupkyně zatím nedokáže odhadnout. Předpokládá ale, že to budou měsíce. „Budu teprve rozhodovat o stížnosti. A s ohledem na objem vyšetřovacího spisu to také chvilku potrvá,“ řekl ČTK.
Lanovka stále mimo provoz
Při havárii v říjnu 2021 spadla po přetržení tažného lana jedna ze dvou kabin visuté lanovky a zemřel průvodčí. K prasknutí lana podle Drážní inspekce přispěla koroze jednotlivých drátů lana. V kabině pro 35 lidí byl průvodčí sám, spadla s ním ze zhruba třicetimetrové výšky. Třinácti cestujícím v druhé kabině se nic nestalo, zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Průvodčí aktivoval ruční záchrannou brzdu a zastavil kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici. Z kabiny pak museli cestující vyprostit hasiči.
Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce bezprostřední příčinou tragického pádu kabiny lanovky po přetržení tažného lana bylo, že lanová dráha byla provozována bez prvků zajišťujících automatickou aktivaci brzdy. V minulosti byly totiž v rozporu s právními předpisy, normami a technickou dokumentací dráhy neoprávněně odstraněny. Průvodčí nebyl ručně schopen vozovou brzdu aktivovat kvůli silám, které na kabinu působily.
Po nehodě je lanovka mimo provoz. Od ČD ji odkoupil Liberec. Město chystá výstavbu nové lanové dráhy, s jiným systémem a prodloužením trasy ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. V provozu by mohla být nejdřív od roku 2030.
