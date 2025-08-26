Letošní přijímací zkoušky na střední školy znovu otevřely debatu o tom, jakou podobu by měl mít jeden z milníků vzdělávacího systému v Česku. Diskutuje se o stresu dětí z testů, který třeba Finové neznají. Němečtí žáci jsou zase rozděleni už ve čtvrté třídě a francouzští studenti bojují o prestižní lycées. Významným momentem v tom, jak systém proměnit a jak školství nasměrovat, je posuzování toho, zda vzdělávání funguje jako nástroj sociální mobility, nebo spíš jako její bariéra. Je tedy možné se pro případné změny inspirovat jinde? Podívejme se, jak různé evropské vzdělávací modely fungují.
Co se dočtete dál
- Kde je v Evropě povinné předškolní vzdělávání.
- Co mají společného německý a polský školní systém.
- Jak se při přechodu ze základní školy na střední projevuje sociální status žáka.
