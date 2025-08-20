Češi se spoléhají na léky víc, než je zdrávo. „V porovnání s některými jinými zeměmi máme významně vyšší spotřebu,“ tvrdí farmaceut a farmakolog Josef Suchopár. Podle něho si také musíme zvyknout na pravidelné výpadky v dodávkách léků.
Jez do polosyta? Vědci hledají pohodlnější cestu k dlouhověkosti. Našli lék, který má však jedno „ale“
Téměř pětina Čechů užívá více než deset léků najednou. "Celková spotřeba se blíží k dvěma tisícům definovaných denních dávek na tisíc obyvatel. To znamená, že průměrně každý z nás včetně novorozenců užívá dva léky," tvrdil v pořadu Spotlight Suchopár.
Na druhou stranu také dochází k výpadkům dostupnosti určitých medikamentů. "Pokud se poptává nějaký lék, v podobě například sto tisíc kusů balení, musí se už devět měsíců předem nasmlouvat suroviny a nechat vyrobit," říká Suchopár. Navíc v oblasti surovin jsme extrémně závislí na Indii a Číně. Podle farmaceuta záleží, zda na nás v tu chvíli ta či ona surovina vyjde.
Suchopár považuje za směšné tvrzení opozice, že ministr není na výrobce léků dost tvrdý. "Jak znám současnou opozici, až se dostane k vládě, jistě zapomene na tvrzení, že je to řešitelný problém. Najednou bude mít nějaké neřešitelné příčiny. Jedná se o legrační vyjádření plynoucí z neznalosti problému," uzavírá farmaceut a farmakolog Josef Suchopár.
