Základní výbava pro prvňáčka vyjde letos ve slevových akcích průměrně na 3350 korun, což ve srovnání s loňskem představuje nárůst o desetinu. Nejdražší položka ve výbavě – školní aktovka – stojí v průměru 1632 korun, meziročně o pětinu více. Vyplývá to z analýzy akčních letáků sedmi největších obchodních řetězců v Česku, kterou ČTK poskytla společnost Česká distribuční. Z dvaceti sledovaných položek jich podle ní proti minulému roku zdražilo čtrnáct, nižší cena je naopak za sešity nebo tužky.
Druhou nejdražší položkou ve výbavě je letos podle analýzy kufřík na výtvarné potřeby. Rodiče ho koupí průměrně za 240 korun, což je v meziročním srovnání nárůst o devět procent. Cena nevybaveného penálu pak stoupla o desetinu na 224 korun a cena přezůvek do školy se zvýšila o šest procent na 166 korun. Nejvíc ale podražilo ořezávátko, a to o čtyřicet procent na průměrně 36 korun. S růstem o třicet procent na 87 korun ho v analýze následoval box na sešity velikosti A5. A třeba psací pero rodiče pořídí o 26 procent dráž, tedy za 57 korun.
Naopak meziročně nižší cenu analýza uvádí u sešitů – cena sady pěti kusů velikosti A5 v akcích klesla o 48 procent na sedmdesát korun, stejný počet sešitů velikosti A4 zlevnil o 36 procent na 101 korun. Za balení tří tužek, které teď vyjde na 18 korun, rodiče proti loňsku ušetří deset procent. Levnější je dále lepidlo a nůžky, stejně jako minulý rok stojí pastelky.
Průměrná sleva na věci do školy letos v obchodních řetězcích podle analýzy činí 25 procent, loni to bylo 21 procent.
Mimořádná dávka i obědy zdarma
Rodiny v nouzi pak mohou získat na pořízení školního vybavení dětí dávku mimořádné okamžité pomoci. Děti z domácností s nízkým příjmem budou moci mít ve škole i v dalším školním roce obědy zdarma. ČTK to sdělilo ministerstvo práce.
„Mimořádná okamžitá pomoc v oblasti vzdělávání pomáhá s náklady spojenými nejen s nákupem školních pomůcek, ale i s financováním školních družin, pobytů na školách v přírodě, adaptačních kurzů či jiných mimoškolních aktivit, například táborů či jazykových kurzů,“ uvedlo ministerstvo práce. Podle ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by tíživá finanční situace rodiny neměla omezovat vzdělávání a rozvoj dětí, dávka k tomu má přispět.
Mimořádná okamžitá pomoc patří mezi dávky hmotné nouze. Je jen pro lidi, kteří nedokážou situaci zvládnout vlastními silami. Úřad práce posuzuje příjem a majetek žadatele i ostatních členů domácnosti. Podpora se může využít na pokrytí odůvodněných nákladů na vzdělání i zájmovou činnost dětí. Stát může uhradit až celý výdaj. Požádat o podporu je možné opakovaně. V jednom kalendářním roce nesmí ale poskytnutá suma překročit desetinásobek životního minima, teď tedy 48 600 korun. Od října se minimum zvýší, nově by tak maximální možná částka měla činit 55 tisíc korun.
Letos do konce července vyplatily úřady práce 1422 mimořádných dávek na vzdělávání dětí. Průměrná pomoc byla 2942 korun. Nejvíc o podporu lidé žádají podle ministerstva v září a říjnu. Na tyto měsíce připadlo 57 procent loňských žádostí o peníze.
Od září bude podle ministerstva pokračovat ve všech 14 krajích i projekt bezplatných obědů do škol. Hradí se z peněz EU z programu Zaměstnanost+. Pro příští dva školní roky je k dispozici 600 milionů korun. Kraje zatím požádaly o 562,5 milionu korun na deset milionů jídel pro 37 tisíc školáků a školaček, upřesnilo ministerstvo. Bezplatné stravování by mělo být možné v mateřských, základních i středních školách.
