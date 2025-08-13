Ojedinělý výsledek zaznamenal český šachista Pavel Sváček. Získal titul mistra světa v korespondenčním šachu. „Hraji ho od svých sedmnácti let, postupně jsem se prokousal až do finále mistrovství světa, které jsem hrál podruhé. Jsem samozřejmě šťastný, že jsem dosáhl na nejvyšší metu,“ radoval se ve zprávě, kterou rozeslal Český šachový svaz. Podle něj se Sváčkův úspěch „zapíše zlatým písmem do historie českého korespondenčního šachu“.
Vítězství pětapadesátiletého IT experta z Prahy ale trochu kalí to, že spolu s ním na nejvyšším stupínku stanulo dalších devět šachistů. A všichni mají titul díky tomu, že během téměř tři roky trvajícího turnaje zemřel jeden z jejich soupeřů. Na jeho smrt se navíc přišlo až zhruba s půlročním zpožděním.
