V momentě, kdy cítíte, že už nějaký čas balancujete na hraně, zkuste na chvíli popřemýšlet nad tím, kdo vám přijde na pohřeb. Tuhle větu mi před pár týdny řekl během rozhovoru kariérní kouč topmanažerů Jaroslav Němec. Zmiňoval to v souvislosti s tím, že když zemřete vyčerpáním v práci, ve vašem zaměstnání po vás rok poté nemusí ani štěknout pes. Zato vaše rodina si bude po zbytek života pamatovat, že jste na ně neměl čas a zemřel zbytečně brzy. Koncept uvědomění si pomíjivosti vlastního života je ale užitečný obecně, ne jen jako řešení pracovní přetíženosti. Držet se slavného latinského hesla Memento mori (pamatuj na smrt) je možná tím nejlepším způsobem, jak prožít život co nejplněji.
Co se dočtete dál
- Jaké vlivy má přímá konfrontace se smrtí na prožívání života.
- Jaké praktiky lze používat pro přijetí pomíjivosti.
- Jak memento mori ovlivňuje produktivitu a volbu priorit.
- Jak se liší postoj ke smrti u lidí po prožitku blízké smrti či s terminální diagnózou
