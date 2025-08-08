Lidé středního věku ten pocit možná znají. Najednou jim přijde, jako kdyby jejich tělo zestárlo přes noc o několik let. Častou představu, že stárnutí není plynulý proces, ale přichází v několika zásadních skocích, potvrzuje i aktuální analýza zkoumající, jak se s věkem mění proteiny v různých orgánech. Studie zveřejněná minulý měsíc v časopise Cell ukazuje, že lidé procházejí zlomovým bodem přibližně ve věku 50 let, po kterém se stárnutí zrychluje. Dobrou zprávou je, že tomuto procesu lze částečně zabránit.

Co se dočtete dál

  • Jak se mění proces stárnutí po padesátce.
  • Co věda říká o skocích v rychlosti stárnutí.
  • Jaký vliv má životní styl na stárnutí.
  • Jak se stárnutí odlišuje mezi různými příjmovými skupinami.
