Když sedmnáctiletá Victoria vyrazila v půlce července přes facebookový inzerát na tábor do Mšena jako praktikantka, vůbec netušila, co ji čeká. Po příjezdu zjistila, že dospělý táborový vedoucí nepřijel a že bude mít na starosti děti jen ona a další nezletilá, šestnáctiletá dívka. To vše za 700 korun na dva týdny. Dalších sedm stovek měla slíbeno jako případnou odměnu. V táboře kromě nedostatečného zabezpečení dohledu vedoucími navíc pokulhávala organizace a program a zejména hygiena. Nakonec byl, i kvůli přítomné plísni, předčasně ukončen. Jak je na takovéto případy připravena příslušná legislativa? A na co si by si měli rodiče dávat při výběru tábora pozor?

