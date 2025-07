Třídenní víkend, práce šest hodin denně nebo libovolný počet volných dní navíc. Polsko začalo shánět zaměstnance, kteří by chtěli zkusit pracovat ve zkráceném režimu. A to za stejné peníze jako dřív. V rámci státem dotovaného programu v následujících dvou letech vyzkouší, zda by méně odpracovaných hodin nemohlo „nakopnout“ neúprosnou křivku demografie ovlivněnou stárnoucí populací a klesající porodností. Byznys se ale spíše než větší porodnosti bojí zvýšení nákladů a varuje, že na takovou změnu není tamní ekonomika připravená.

Do pilotního programu se od srpna do září mohou hlásit firmy ze všech odvětví, ale i například samosprávy. Polský stát na něj vyčlenil 10 milionů zlotých, v přepočtu asi 58 milionů korun. Jeden podnik může získat maximální dotaci jeden milion zlotých, část peněz přitom smí dát i na propagaci a nábor. Má zároveň možnost si zvolit, který z režimů zkrácené pracovní doby zvolí – zda to budou kratší dny, čtyřdenní pracovní týden či jiný režim.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Za jakých podmínek chce polská vláda otestovat zkrácenou pracovní dobu.

Jak se zkrácené pracovní týdny osvědčily ve světě.

Zda by byly kratší týdny možné plošně i v Česku.

A jak se osvědčila českým firmám, které ji testovaly.