Na takový zájem nebyl žádný český e-shop s kostýmy připravený. Od konce února, kdy americký zpěvák Pitbull oznámil termín koncertu v pražské O2 areně, začaly z internetových obchodů ve velkém mizet gumové pleše a většina z nich hlásí vyprodáno. I tuzemští mladí fanoušci se totiž ve středu zapojí do fenoménu, který válcuje sociální sítě.

„Bohužel se mi přes oficiální prodej nepodařilo lístky sehnat a ztratila jsem naději, že bych na koncert mohla jít. Nakonec se mi je ale podařilo zakoupit v přeprodeji. Teď narychlo sháním pleš jako hlavní prvek kostýmu, ale není nikde k dispozici,“ říká šestadvacetiletá Kateřina z Prahy, která na středeční koncert míří se svými kamarádkami podobného věku.

Vzít si oblek s bílou košilí a vlasy si zakrýt falešnou pleší je pro ni pro účast na koncertu tohoto amerického zpěváka samozřejmost. Stejně jako pro další tisíce lidí, kteří v posledních letech navštívili jeho vystoupení. Sám čtyřiačtyřicetiletý Pitbull, který se proslavil zejména po roce 2010 řadou tanečních hitů, si prvních převlečených fanoušků začal všímat už v roce 2021, kdy poprvé vystupoval po covidové pandemii. Větších rozměrů ale mánie dosáhla až během právě probíhající šňůry koncertů po Evropě.

„Ze dvaceti třiceti tisíc lidí, co přijdou na každý koncert, jich takhle oblečených přišlo tak tisíc. Pak jsme ale přeletěli oceán a v Londýně už to bylo úplně o něčem jiném. Dostali to na úplně nový level a těší mě to. Jsem stejně tak jejich fanoušek, jako oni jsou moji,“ řekl zpěvák tento týden agentuře AP. Sám také začal na oficiálním e-shopu prodávat za 450 korun starter pack pro každého Pitbulla, který obsahuje právě gumovou pleš a černého motýlka.

Z videí, na nichž si zejména mladé ženy, ale stále častěji i muži oblékají gumovou pleš, nakreslí si na horní ret pro Pitbulla typický knír a navléknou oblek s bílou košilí, se stal na sociálních sítích fenomén. A právě odtud dostaly nápad i Kateřina a její kamarádky.

„Chci se zapojit, být součástí baldies (plešounů – pozn. red.) a s radostí na to vzpomínat. Obzvlášť když samotného Pitbulla to baví,“ říká Kateřina s tím, že zvažuje namísto nesehnatelné pleše obléknout koupací čepici tělové barvy. Není přitom jediná, kdo hledá náhradní řešení. Kromě čepic na plavání si začali uživatelé sociálních sítí doporučovat použít na zakrytí vlasů i silonové punčochy. Nemyslí si totiž, že mají ještě šanci gumovou pleš sehnat. „Zboží je bohužel dlouhodobě nedostupné. Velmi se omlouváme za komplikace,“ uvádí například zástupce obchodu Ptákoviny Praha, který má tento produkt ve stálé nabídce.

Jak napsal deník The New York Times, koordinace kostýmů na koncerty různých interpretů je v době sociálních sítí běžná – fanoušci Taylor Swift šli ve třpytivém oblečení a vytvořili si korálkové náramky, na Beyoncé zase chodí lidé převlečení v kovbojském stylu.

„Mánie kolem Pitbulla je ale výjimka z hlediska toho, jak nehorázné a uniformní to je a jak moc to postrádá sex appeal. Je to jako Halloween, na který je jen jedna možnost kostýmu, a tou je Pitbull,“ píše deník v reportáži z londýnského koncertu. S pleší na hlavě přitom na londýnský koncert přišli všichni od studentů přes účetní, stavební dělníky nebo také obrovskou skupinu lidí, kteří společně pravidelně cvičí na zpěvákovy písně.