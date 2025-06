Amerického prezidenta a majitele Tesly podle nich zajímají jen peníze a moc. „A děje se to nejen v USA, ale po celém světě. Ale planeta ani naše budoucnost nejsou jejich hračka. A my nejsme jejich figurky,“ stojí v tiskové zprávě, kterou aktivisté na místě poskytli zpravodaji ČTK.

BREAKING: Greenpeace activists protesting at @Tesla HQ near Prague.



Donald Trump, Elon Musk along with other billionaires and fossil fuel corporations are openly attacking NGOs, the media, scientists and environmentalists.



✊📢#TimeToResist is NOW! pic.twitter.com/FvI9c9Ol9a