Bitcoinová aféra napáchala na reputaci České republiky v zahraničí škody, konstatuje europoslankyně z hnutí STAN Danuše Nerudová. „Kolegové v europarlamentu mi klepou na rameno a ptají se, co se to u nás proboha děje. Je to fatální selhání státu,“ dodává politička v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

„Poškozuje to důvěru lidí ve stát a to mě vůbec netěší, protože my se celou dobu snažíme, aby lidé státu důvěřovali,“ shrnuje Nerudová.

Z tvrzení, že prostřednictvím Karla Dvořáka, svého náměstka na ministerstvu spravedlnosti, Starostové o celé kauze věděli, prý mezi členy panuje rozčarování. „Současná situace a snaha do toho hnutí STAN zapojit může vést k tomu, že odchod z vlády začneme znovu zvažovat,“ tvrdí Nerudová.

Na mysli má přitom dopis, který v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi předložila designovaná ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS. Podle něj se dárce bitcoinů Tomáš Jiřikovský už v prosinci oficiálně obrátil na ministerstvo spravedlnosti s nabídkou podílu zhodnocených bitcoinů výměnou za vydání klíčového hardwaru.