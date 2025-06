Zjistil to jeden, sdílel to dál a byly z toho desítky tisíc objednávek. Na sociálních sítích se v průběhu víkendu začala šířit informace o technické chybě na evropském e-shopu značky sportovního oblečení Reebok. Při přepnutí měny z eur na koruny zůstávala cena stejná – a tak bylo možné pořídit například boty této značky namísto za 100 eur (2500 korun) za 100 korun či tričko za 16 korun namísto plné ceny, která by vyšla na 400. Lidem však levné zboží nakonec zřejmě nepřijde, značka zatím mlčí a promrhává tak šanci využít chyby na dobrou kampaň.

