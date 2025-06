S rezignací ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS bitcoinová kauza nekončí. Hlavní pozornost je teď upřená na další členy vlády. Pokud by se ukázalo, že nešlo o Blažkovu sólovou akci, může to hlavně (naštvané) Starosty a nezávislé přinutit k odchodu z vlády Petra Fialy (ODS).

Zatímco STAN mluví o vládní krizi a dřívější člen koalice – dnes opoziční Piráti – mluví o nutnosti rekonstrukce vlády, premiér Fiala ve svém dlouho očekávaném vyjádření v pondělí odpoledne celou věc spíše bagatelizoval.

Novinářům Fiala přiznal, že ho Blažek informoval o neobvyklém daru pro své ministerstvo. Neřekl ale, kdy přesně ani jaký měl na věc názor. „Pan ministr mi to vykládal trochu jako historku, že to je dar v bitcoinech, jejichž hodnota několikanásobně vzrostla,“ líčil premiér s tím, že „kdo jiný než ministerstvo spravedlnosti by mělo být schopno ověřit, zda ten dar je v pořádku“.

A Blažka opětovně pochválil za to, že se už v pátek rozhodl rezignovat. „Chtěl bych jen připomenout, že to je příkladné vyvození politické zodpovědnosti. Je to příspěvek k politické kultuře v této zemi,“ tvrdil Fiala.

Vážněji se k věci postavil ministr financí a Blažkův spolustraník Zbyněk Stanjura. Ten několika médiím včetně HN potvrdil, že věděl o miliardovém daru v bitcoinech od v minulosti odsouzeného Tomáše Jiřikovského poměrně dlouho. V poště měl Blažkovu žádost o schůzku už z 30. ledna.

„Dopis ministra Blažka z ledna obsahoval pouze žádost o společnou schůzku a tři přílohy – usnesení Krajského soudu v Brně z 8. ledna 2025 v trestní věci vedené proti Tomáši Jiřikovskému a jeho manželce, rozsudek téhož soudu proti oběma manželům ze 3. září 2019 a dopis advokáta pana Jiřikovského z ledna 2025 ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi,“ popsal Stanjura okolnosti Blažkovy žádosti o společnou schůzku.

Z dopisu Jiřkovského advokáta vyplynulo, že Blažek s dotyčným jednají o přijetí daru pro ministerstvo spravedlnosti. „Detaily jsem ale neznal a popravdě ani jsem je znát nemusel a neměl, protože to není ministr financí nebo jím řízené ministerstvo, kdo by měl pravomoc jakkoliv vstoupit do záměru ministra jiného resortu, nebo mu ho dokonce zakázat,“ reagoval Stanjura na dotaz HN, proč se s Blažkem okamžitě nesetkal a nesnažil se mu uzavření darovací smlouvy s Jiřikovským rozmluvit.

„Na ministerstvu spravedlnosti pracují spousty právníků. Jestli někdo měl mít právně jasno v tom, že je v pořádku takový dar přijmout, tak to bylo právě tam,“ popsal zdroj z okolí Stanjury. Ministr pak HN dál sdělil, že proto se s Blažkem o daru bavili až později.

„Osobně jsme o tom s Pavlem Blažkem mluvili až na přelomu března a dubna, kdy jsem mu sdělil svůj osobní negativní názor na celou věc. V té době už nicméně byla dle informací ministra Blažka předmětná darovací smlouva mezi Ministerstvem spravedlnosti a dárcem uzavřena.“

Důležité teď bude, jak se k věci postaví zmíněný koaliční partner koalice Spolu – tedy hnutí STAN. To může předurčit ráz nadcházející, čtvrteční schůze sněmovny, na které se opozice chce pokusit vyvolat hlasování o nedůvěře vládě.

Starostové si proto už na pondělní večer svolali schůzku předsednictva, kde se chtějí o kauze pobavit. Její jednání skončilo po uzávěrce tohoto vydání HN. Možností je i to, že Starostové budou požadovat, aby ministerstvo spravedlnosti bylo po Blažkově rezignaci obsazeno někým jiným než kandidátem ODS. Původně se totiž očekávalo, že premiér Fiala už v pondělí řekne jméno Blažkova nástupce – mluví se o místopředsedkyni strany, poslankyni a právničce Evě Decroix. Poslední informace z pondělního odpoledne ale znějí, že Fiala další postup prozradí v úterý v 11 hodin.

STAN musí rozhodnout, jak moc do celé kauzy půjde. Část strany si nechce příliš „rozzlobit“ koaličního partnera, s kterým by ideálně hnutí vládlo v případě úspěchu i po nových volbách. Další část se ale chce od kauzy silně distancovat, aby dala najevo, že takové praktiky nebude akceptovat. Ozývají se i hlasy, že by STAN kvůli tomu mělo odejít z vlády.

Pravděpodobný je scénář, že se předsednictvo shodne na několika klíčových otázkách, které bude chtít od ODS odpovědět. Tím získá čas a prostor na další rozhodování. Co se stane, když ODS neodpoví, ale zatím nechce nikdo příliš předjímat. Odchod z vlády je však jednou z variant. ODS útoky STAN při osobních jednáních odráží kauzou Dozimetr a tím, že koalice Spolu Rakušana a spol. také podržela, když se informace dostaly na veřejnost.

K možnému pádu vlády v pondělí odpoledne po Fialově vyjádření o bitcoinové aféře promluvil Stanjura. „Určitě nehrozí pád vlády,“ prohlásil Stanjura. Jak bude vypadat čtvrteční mimořádná schůze sněmovny, je podle něj věcí opozice. O tom, že by hrozil odchod Starostů a nezávislých, se Stanjura ani nezmínil.

Asi ještě víc než ve STAN to vře u jejich dřívějších spojenců, teď opozičních Pirátů. „Rekonstrukce vlády čtyři měsíce do voleb není žádná legrace, ale v momentě, kdy už to přerostlo hranice ČR, tak by měl Petr Fiala zvážit i setrvání ministra financí ve funkci,“ vyzval v pondělí bývalý pirátský předseda a současný lídr jejich středočeské kandidátky Ivan Bartoš. Blažkův a Stanjurův post by podle něho měli obsadit nestraníci. Piráti se čtyřmi poslanci však Fialu na rozdíl od 33 zákonodárců STAN nemusí příliš trápit.

V pondělí kauzu vůbec poprvé komentoval také prezident Petr Pavel. Členy vlády vyzval, aby vše „jasně vyřešili“. Zároveň ale varoval před demisí celé vlády, jak požaduje opozice. Zemi by to podle něj čtyři měsíce před volbami neprospělo, řekl Pavel novinářům v pondělí odpoledne během summitu ve Vilniusu.

