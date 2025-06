Dřív Češi podle průzkumů preferovali za sousedy Rusy před Ukrajinci. "Po zahájení války se preference obrátily," shrnuje socioložka z agentury STEM Kateřina Duspivová. Zajímavou proměnou v čase podle ní v minulosti prošlo i naše vnímání Vietnamců.

Vietnamci byli na počátku 90. let na dně žebříčku. V průběhu desetiletí, kdy vidíme jejich pracovitost a zapojení se do běžného života, se to ale proměnilo a většina Čechů a Češek by dnes neměla nic proti tomu, kdyby bydlela vedle Vietnamce, popisuje Duspivová.

Podobný efekt odborníci zaznamenali právě i v souvislosti s ukrajinskými uprchlíky. "Když vidíme, že se jich opravdu více než polovina zapojila na trhu práce a už do toho systému vrací víc peněz, než kolika jsme jim pomohli, tak v tu chvíli jsou zase Češi a Češky vstřícnější."