Značný ohlas v médiích i na sociálních sítích vyvolalo jednání senátorky Miroslavy Němcové (ODS) v nedělní politické debatě v České televizi. Za odhozením brožury, kterou na stůl položila komunistka Kateřina Konečná, si nicméně stojí. „Já jsem jí říkala, ať mi to nedává. Pro mě to bylo jako nevyžádaná pošta, spam. Ten taky hned vyhodíte do koše,“ vysvětluje ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové.

Pro Němcovou šlo v Otázkách Václava Moravce o vyvrcholení hodinu a půl dlouhé diskuse, při níž se dle jejích slov probírala ohromně citlivá témata. „Já jsem ročník 1952. Komunisté mi vzali 37 let života, mojí mamince celý život. Myslím na to, že já jim to svoje stáří nedám, nedám jim ani budoucnost svých dětí a vnuků. Ve mně se prostě pořád vaří emoce a projevilo se to potom takhle,“ vysvětluje.

