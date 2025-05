Od 1. června začnou platit největší změny zákoníku práce od devadesátých let. Mění se přijímání nebo naopak propouštění zaměstnanců, ale také třeba podmínky pro návrat do práce z rodičovské dovolené. Nově také budou hrozit sankce za doložky o mlčenlivosti v pracovních smlouvách. Právníci proto doporučují firmám, aby si pohlídaly, zda jsou jejich smlouvy s flexinovelou v souladu. HN přinášejí přehled hlavních novinek i jejich dopadů do praxe.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se mění volno při svatbách či pohřbech.

Co bude s doložkami o mlčenlivosti.

Jak to dopadlo s výpovědí bez udání důvodu.