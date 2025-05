Sněmovní volby by letos v dubnu vyhrálo hnutí ANO stále s velkým náskokem před koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) na druhém místě. Spolu oproti březnu mírně snížilo náskok ANO. To by nyní získalo 33 procent hlasů a Spolu 20,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury Median. Hnutí SPD poskočilo od března na třetí příčku. Odsunulo tak na čtvrté místo STAN. Do sněmovny by se dostali také Motoristé, Piráti a uskupení Stačilo!.

ANO se v průzkumech Medianu drží stabilně na první příčce s podílem hlasů nad 30 procenty. V letošních modelech agentury mělo hnutí podíly kolem 33 procent. Spolu se drží na druhém místě. V prvních třech měsících roku měla koalice podíly 17 až 18,5 procenta. Jak ANO, tak Spolu v dubnu podíl hlasů stoupl – u ANO o půl procentního bodu a u Spolu o dva body proti březnu. U největších stran ale činí statistická chyba v modelu až 3,5 procentního bodu a u menších půl bodu.

Výrazný růst zaznamenalo hnutí SPD s podporou dalších stran, které si oproti březnu polepšilo ze 7,5 na 11 procent. Odsunulo tak na čtvrtou pozici hnutí STAN, kterému naopak podíl hlasů klesl ze 13 na deset procent.

Poslance by podle modelu získalo v dubnu stejně jako v březnu celkem sedm stran či uskupení. Kromě zmíněných subjektů by křesla v dolní komoře parlamentu měli také Motoristé, Piráti a Stačilo!, které spojuje komunisty, Českou stranu národně sociální (ČSNS) a Spojené demokraty – Sdružení nezávislých (SD-SN). Růst oproti předchozímu průzkumu zaznamenali Motoristé ze šesti na sedm procent, kdežto Piráti a Stačilo! oslabili. Pirátům klesl podíl hlasů výrazně, a to z osmi na 5,5 procenta. U Stačilo! byl pokles na úrovni statistické chyby – z 5,5 na pět procent.

Průzkum prováděl Median od 1. do 30. dubna. Zúčastnilo se ho 1021 lidí ve věku 18 a více let.