Státní organizace Cermat zveřejnila předběžný seznam středních škol s volnými místy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Během dne se může ještě měnit. Kompletní seznam bude v úterý, řekla ředitelka Cermatu Barbora Rosůlková. Přihlášky na střední školu do druhého kola budou moci uchazeči podávat od úterý do pondělí 26. května. Rosůlková připomněla, že do maturitních oborů, ve kterých se vyžaduje jednotná přijímací zkouška, se v druhém kole mohou hlásit jen žáci, kteří ji skládali v prvním kole.

V prvním kole přijímacích zkoušek se letos na střední školy dostalo asi 93,6 procenta žáků, kteří se hlásili z deváté třídy. Loni to bylo asi 93,35 procenta. Nepřijatých je letos po prvním kole asi 6400 deváťáků, vyplývá z dat na webu ministerstva školství. Hlásilo se jich 100 057.

„Během dneška mohou ještě školy zadávat, popřípadě měnit, informace ke druhému kolu. Kompletní přehled bude k dispozici od 20. 5. 2025,“ stojí na webu DiPSy, který mohou žáci využít k podávání přihlášek.

Pro druhé kolo se počítají výsledky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola. „Pokud se uchazeč v prvním kole nehlásil na žádný obor, kde se konala jednotná přijímací zkouška, tak teď tak nemůže učinit,“ řekla Rosůlková. Jednotnou přijímací zkoušku skládají uchazeči o maturitní obory, s výjimkou těch uměleckých s talentovou zkouškou. Testy psali žáci v dubnu.

Uchazeči si na webu mohou pomocí filtrů najít školu ve svém kraji či okrese, zadat mohou i to, zda hledají maturitní či nematuritní obor nebo například jestli hledají obor talentový. Vyhledat si mohou i přímo konkrétní školu.

V Praze, kde byla v prvním kole přijímacích zkoušek nejnižší úspěšnost uchazečů o víceletá gymnázia i čtyřleté a kratší obory, je podle pražského radního pro školství Antonína Klecandy (STAN) nyní 1398 volných míst na středních školách, které zřizuje kraj. Z toho 98 na gymnáziích a 120 na lyceích, sdělil Klecanda Deníku N. „Celkově máme 4047 volných míst i se soukromými středními školami,“ sdělil serveru.

Například Střední škola obchodní na Vinohradech v Praze nabízí do druhého kola 40 míst v ekonomickém lyceu. Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha nabízí v oboru čtyřletého gymnázia 11 míst.

Do prvního kola přijímacího řízení se v ČR přihlásilo celkem asi 132 700 uchazečů o čtyřleté obory, na některou střední školu bylo přijatých 89 procent z nich, podobně jako v loňském roce. Tři čtvrtiny uchazečů o čtyřleté a kratší obory se dostaly na školu, která byla jejich první volbou, vyplývá z dat Cermatu. Na osmiletá gymnázia se v prvním kole dostalo v republice asi 47 procent uchazečů, na šestiletá asi 34 procent.