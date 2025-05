Černá Hora na žádost Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) zablokovala majetek bývalého náměstka motolské nemocnice Pavla Budinského. Jde o vilu poblíž přímořského letoviska Tivat a akcie v Černé Hoře registrované firmy. Informovala o tom ve středu stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) s odvoláním na vyjádření černohorského soudu. Podle pondělních informací serveru Odkryto.cz se tak stalo na základě žádosti vyšetřovatelů z Česka. K podobnému kroku podle serveru přistoupily i úřady v Kostarice, Budinský figuruje v pěti tamních společnostech, které ovládají dohromady 15 nemovitostí v turisty oblíbené oblasti Guanacaste, uvedl server.

Budinský patří k ústředním postavám kauzy Motol. Česká policie v ní stíhá 18 lidí, kteří čelí obvinění za úplatkářské trestné činy, dotační podvod, praní špinavých peněz nebo za poškození finančních zájmů EU. Hlavním podezřelým hrozí až 12 let vězení. Pětice obviněných včetně Budinského a bývalého ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka je od konce února ve vazbě.

Případ se týká dotací z Evropské unie, dozoruje ho proto Úřad evropského veřejného žalobce, v tomto případě evropská pověřená státní zástupkyně v Českých Budějovicích Zdeňka Pavlásková. Ta v minulosti serveru iRozhlas.cz sdělila, že vyšetřovatelé obviněným v motolské kauze zajistili v součtu majetek převyšující 100 milionů korun. Nemusela to být konečná suma.

Nejvyšší soud v Podgorici rozhodnutím zakázal jakkoliv nakládat s Budinského majetkem v Černé Hoře, kterým je podle něj vila v obci Bogišići a akcie společnosti ACROS MB registrované v Tivatu. Odvolává se při tom na „zákon o konfiskaci majetkových výnosů nabytých trestnou činností“. Podle soudu existuje „důvodné podezření, že uvedený majetek byl nabyt trestnou činností“.

Zatímco v Černé Hoře požádalo o zajištění majetku EPPO, v Kostarice to byla iniciativa tamních úřadů. Všechny tamní společnosti, ve kterých je uvedeno Budinského jméno, mají podle serveru Odkryto.cz od 4. dubna zablokované majetky. "Případ je vyšetřován, není však možné poskytnout další podrobnosti, protože by to mohlo ohrozit vyšetřování," uvedl pro kostarický deník El Observador kostarický Úřad prokurátora proti praní špinavých peněz.

Na činnosti EPPO se podílí 24 států EU včetně Česka, činnost úřad zahájil v roce 2021. Jeho úkolem je vyšetřovat a stíhat trestné činy proti finančním zájmům EU, tedy především zneužívání unijních fondů, ale také velké přeshraniční podvody s DPH či financování mezinárodního terorismu. Černá Hora, která není členem EU, má s úřadem podepsanou dohodu o spolupráci.