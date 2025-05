„Za tři roky války se ruská ekonomika kompletně restrukturalizovala a to nevrátíte zpátky lusknutím prstu,“ podotýká europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. „Vladimiru Putinovi teď záleží na tom, aby válka pokračovala dál. Pokud by náhodou souhlasil s nějakým příměřím, tak to bude jenom kvůli přeskupení sil.“

Když Ukrajina nedostane záruky, bude Rusko útočit znovu, tvrdí a předpovídá, že bez záruk se Putin na Ukrajině nezastaví a bude pokračovat dál. „On tu válečnou mašinérii potřebuje,“ vysvětluje.

Zbývá vám ještě 60 % článku