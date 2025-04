Nová školní budova pro 600 žáků má vzniknout v těsné blízkosti základní a mateřské školy. Stavbě soukromého gymnázia Duhovka se ovšem občané Břevnova snaží už přes rok zabránit. Nechápou, proč by se měla na obecním pozemku stavět soukromá škola. Vadí jim riziko zhuštění dopravy, kácení zeleně, více hlučnosti, prašnosti a ohrožení bezpečnosti v době stavby. Stavební záměr schválila radnice Prahy 6 už před rokem, dnes odsouhlasila právo stavby a podmínky, za jakých může stavba vzniknout. Zastupitelé přes odpor části občanů nezměnili názor – argumentují potřebou rozšiřovat místa na středních školách a tím, že pozemek je na příštích 30 let stejně v pronájmu Duhovky a nešlo by ho využít jinak.

