Před sto lety přijel do sovětského Kyrgyzstánu první transport početné skupiny Čechoslováků. Celé rodiny se tehdy vydaly do zaostalého kouta Sovětského svazu, aby v rámci družstva Interhelpo budovali lepší zítřky. „Byla to komuna lidí, kteří se rozhodli odcestovat za lepším životem do Sovětského svazu,“ říká spoluautor dokumentárního filmu Pohřbené naděje Štěpán Černoušek.

Nic ze slibovaného ráje ale osadníky nečekalo. „Nakonec přijeli do holých stepí k dnešnímu Biškeku, kde opravdu nebylo vůbec nic.“ Mnozí z družstevníků přitom v Československu museli prodat své domy a vložit do společné pokladny všechny úspory, popisuje deziluzi host Terezy Engelové.

Zbývá vám ještě 60 % článku