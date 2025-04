Když se člověk v Praze nenarodí, měl by alespoň mít možnost tam zemřít… Praha na mě zapůsobila jako droga. Omamující narkotikum,“ vyznává se hlavní postava novely Zeď mezi námi. Její autorka Tecia Werbowski si tento týden do české metropole přijela pro ocenění nazvané Artis Bohemiae Amicis, kterou ministr kultury uděluje za šíření dobrého jména české kultury. Šestaosmdesátiletá spisovatelka žijící v Kanadě medaili převzala v pondělí v pražském Nostickém paláci. Vydala 14 knih, v řadě z nich se věnuje Praze.

Narodila se jako Estera Sternschussová v roce 1939 ve Lvově, který tehdy patřil Polsku. Její židovští rodiče dceru ukryli v rodině polských učitelů, kde přežila celou válku. Přijala jméno Teresa Paduchová a roli neteře manželů, u nichž žila. Konce války se dočkali i její rodiče – otec jako člen odboje, matka díky falešným dokumentům. Zahynul však dívčin o čtyři roky starší bratr. Ukrývala ho jiná rodina, někdo je ale udal a všichni byli zastřeleni.

Po roce 1945 se budoucí spisovatelka přestěhovala do Prahy se svou matkou, která zde působila jako diplomatka na polské ambasádě. Dívka, jíž rodiče ponechali jméno Teresa Paduchová, si české hlavní město zamilovala, později tu vystudovala filozofickou fakultu a potkala i svého manželka, polského hudebníka. Z Polska, kam se vrátili, ale emigrovala v roce 1968, když se v zemi zvedla nová vlna antisemitismu.

V Kanadě se věnovala sociální práci, pomáhala polským i českým emigrantům. V oboru působila také v Pobřeží slonoviny, Kamerunu a Kyrgyzstánu. Na začátku 80. let napsala francouzsky svou první knížku Zeď mezi námi a vydala ji jako Tecia Werbowski. Vypráví o ženě, která se v osmnácti dozví, že lidé, kteří ji vychovávali, nebyli její rodiče, a o jejím pokusu o rafinovanou pomstu. Podle prózy později napsal divadelní hru s názvem Kyanid o páté Pavel Kohout, hrála se v několika zemích. Letos ji bude uvádět Městské divadlo Mladá Boleslav, premiéra je naplánovaná na 2. května.

Součástí ceny Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury byl i artefakt vyrobený tuzemskými skláři. Foto: HN – Vladimír Ševela

Novelu Tecii Werbowské Ospalý život zdramatizoval pod názvem Prospaný život Arnošt Goldflam a hrála se v Národním divadle. K tematice Československa a Čechoslováků před pádem totality i poté se Tecia Werbowski vrací též ve svých dalších dílech, například v novelách Ich bin Prager, již věnovala Milanu Kunderovi, a Prague Memories. V roce 2009 jí Ministerstvo zahraničních věcí ČR udělilo stříbrnou medaili za šíření dobrého jména České republiky ve světě.

„Je to pro mě příležitost říct adieu Praze, setkat se s přáteli a možná ještě napsat o současné atmosféře v Česku,“ řekla paní Werbowski v pondělí v Nostickém paláci a druhý den odcestovala do Poděbrad. Po Praze je to její druhé nejoblíbenější české město.