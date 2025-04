V insolvenci skončilo téměř 11 procent firem, které v Česku vydaly dluhopisy v letech 2013 až 2024. V roce 2024 vydaly společnosti rekordní objem podnikových dluhopisů, celkem za 113,8 miliardy Kč. Jde o meziroční nárůst o 20 procent. Vyplývá to z analýzy forenzní agentury Surveilligence, která se specializuje na vyšetřování sofistikované hospodářské kriminality.

V roce 2024 bylo zahájeno insolvenční řízení se 74 emitenty dluhopisů v objemu přes šest miliard Kč, z toho 2,15 miliardy Kč tvořily podlimitní emise, tedy ty do zhruba 25 milionů Kč. Jde o více než dvojnásobný počet emitentů v insolvenci proti roku 2023 a zároveň o rekord od roku 2013.

Nárůst způsobil podle analýzy zejména úpadek skupin jako Premiot a Future Farming, které vydávaly podlimitní emise přes desítky propojených firem, aby se vyhnuly nutnosti schválení prospektu České národní banky.

Počet vydaných emisí byl v roce 2024 zhruba na stejné úrovni jako v předchozím roce, činil 1032. O rok dříve jich bylo 1019. Z toho bylo 523 nadlimitních a 509 podlimitních.

Podíl emitentů, kteří skončili v insolvenci, je v posledních deseti letech u podlimitních s téměř 13 procenty významně vyšší než u nadlimitních emitentů, kde představuje osm procent.

Problémoví emitenti končí podle analýzy v úpadku poměrně brzy. Téměř polovina emitentů v úpadku skončila v insolvenci do tří let po první emisi svých dluhopisů, jedna pětina pak do dvou let. Celkem 12 emitentů skončilo v insolvenci do jednoho roku po emisi dluhopisů, 31 emitentů mezi jedním až dvěma lety a dalších 53 emitentů v období mezi dvěma a třemi lety od první emise.

Téměř 60 procent emitentů vůbec nepublikovalo své finanční výkazy ve sbírce listin za období, které předcházelo datu první emise dluhopisů. Do jednoho roku před emisí publikovala údaje pětina emitentů, do dvou let od data emise dalších 16 procent. „Tento výsledek poskytuje tristní obrázek o transparentnosti emitentů a o naivitě investorů, kteří investovali své prostředky do společností, o kterých nemohli mít dostatečné informace,“ uvedla analýza.

Studie uvádí případy emitentů, kteří byli ve veřejných zdrojích spojováni s nekalou činností, a to zejména s tunelováním, podvody či zkreslováním informací o hospodaření. V roce 2024 vstoupilo státní zastupitelství do devíti insolvenčních řízení a ve 14 insolvenčních řízeních emitentů byly podány žaloby nasvědčující vyvádění majetku dlužníka.