Nový díl politického podcastu HN Podpásovka vznikl na cestě z Asie na západ do Česka. A jeho téma proto nemůže být jiné než dění, které to všechno spojuje – celní válka Donalda Trumpa. Teď, na následující tři měsíce, válka asi především s Čínou. Ale to rozhodně neznamená, že by si domácí politici mohli oddechnout. Ač by všichni už moc rádi. Zejména šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který má v očích českých voličů k Trumpovi nejblíž. A teď musí taktizovat, jak zůstat „trumpistou“, ale zároveň nezradit hesla „Silné Česko“ a „Česko, pro tebe všecko“. Kvůli tomu se tento týden Babiš odhodlal k nevídanému výpadu. Co teď od Babiše čeká politický reportér HN Ondřej Leinert? Proč se to ale nestane? To zase ví komentátor HN Petr Honzejk.

Nejnovější díl a také další podcasty Hospodářských novin si můžete poslechnout na našem webu v sekci Podcasty i v mobilních aplikacích Spotify nebo Apple Podcasts.

