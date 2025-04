Donald Trump má rád show a drama. „A pokud to bylo jeho cílem, tak se mu to daří dobře,“ glosuje amerikanista a bývalý diplomat Bořek Lizec. „Myslím si, že Trump přišel s vizí principiálně změnit chování Spojených Států, a to jak v politické, tak v ekonomické oblasti. S tím byl zvolen a to se od něj dalo čekat,“ dodává Lizec pro Spotlight Aktuálně.cz.

Současný americký prezident se podle hosta Zuzany Tvarůžkové odklonil od toho, co bylo po desetiletí jeho zemi vlastní. „To znamená snažit se stabilizovat svět pomocí institucí, jako je NATO, podporovat Evropskou unii a snažit se budovat a rozšiřovat společenství hodnot,“ tvrdí bývalý český diplomat.

