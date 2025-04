Přijít na něco, co změní dojem, kterým Petr Fiala na voliče působí, je nadstandardně obtížný úkol, míní politický analytik Jan Herzmann. „Mám pocit, že to pan Fiala ve své osobnosti nemá, že to je člověk pro klidnou práci v klidných podmínkách,“ komentuje v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

To nejdůležitější, co nahrává jakékoliv opozici, jsou podle Herzmanna chyby vlády. Nespokojenost se stávajícím vedením země je vysoká, důvěra nízká – hodnoty jsou blízké tomu, jakou důvěru měla Nečasova vláda (vláda Petra Nečase, která úřadovala v letech 2010 až 2013 do skandálu s Janou Nagyovou), než padla, popisuje situaci analytik.

