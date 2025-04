Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce vojákům zvýšit platové tarify i příspěvek na bydlení. Měsíční plat vojáků by se měl zvýšit minimálně o zhruba 8300 korun hrubého, řekla dnes na tiskové konferenci. Peníze na zvýšení platů vojáků podle ní ministerstvo obrany najde ve svém rozpočtu. Návrhy půjdou podle Černochové v nejbližších dnech do meziresortního připomínkového řízení a následně se jimi bude zabývat vláda.

Navýšení příspěvku na bydlení umožnila podle Černochové novela zákona o vojácích z povolání, kterou na konci března podepsal prezident. V účinnost vstoupí k začátku července. „Služební příspěvek na bydlení by měl podle návrhu vzrůst minimálně o 100 procent,“ řekla Černochová. Jeho základní výše je nyní podle náborového webu armády 3000 korun. Zvýší se podle ní i některé další příplatky.

Platové tarify by se měly podle návrhu zvýšit o 15 procent pro hodnosti od svobodníka po štábního praporčíka, pro vyšší hodnosti o deset procent. Právě lidé v nižších hodnostech podle Černochové častěji z armády odcházejí například proto, že založí rodinu a potřebují ji uživit.

Podle platové kalkulačky na náborovém webu armády je nyní minimální hrubý měsíční plat vojáka 38.810 korun. Kromě něj vojáci dostávají také stabilizační příspěvek ve výši minimálně 7000 korun a příspěvek na bydlení. Průměrná mzda v Česku v loňském roce dosáhla 46.165 korun.

Rozpočtové náklady pro letošní rok jsou podle Černochové kalkulovány ve výši kolem dvou miliard korun, na rok 2026 pak zhruba 4,3 miliardy korun. „Finanční prostředky jsme s panem náčelníkem generálního štábu našli v našem rozpočtu,“ řekla. Cílem opatření je podle Černochové získávat nové vojáky, ale hlavně udržet ty stávající. „Cílem toho celého souboru opatření je samozřejmě stabilizace a motivace vojáků, a to jak těch současných, tak budoucích,“ řekla.

Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky se dnes řada vojáků zejména v nižších hodnostních sborech dostala do ekonomicky neúnosné situace. „A pokud by nedošlo k citelnému zlepšení ekonomických podmínek vojáků, dostaneme se do kritického bodu a armáda bude velmi destabilizovaná,“ řekl. Změny podporuje a doufá, že vláda návrhy schválí.

Navýšení by se vztahovalo i na Vojenskou policii a Vojenské zpravodajství, uvedla Černochová. „Kdy projdou ty změny vládou, tohle já v tuto chvíli neumím říct. Budeme se snažit, aby to bylo co nejdřív,“ odpověděla na dotaz, od kdy by platy vojáků mohly vzrůst.

V souvislosti s novelou zákona o vojácích z povolání chce ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) více peněz také pro příslušníky bezpečnostních sborů. Novelou podle něj vzniká konkurenční výhoda při náboru do armády, řekl minulý týden senátorům. Vyplývá to podle něj z analýzy, kterou chce dnes předložit vládě spolu s opatřením, které by ji zohlednilo. „Pokud by takový materiál byl schválen, tak na jedno místo policisty by připadalo od července o 4000 korun navíc,“ řekl senátorům.