Pro děti, kterým chybí správné vzory v rodině, je nejdůležitější naučit se ve škole vycházet s výplatou nebo jak se nenechat zmanipulovat influencery. Velký oříšek je to v sociálně vyloučených lokalitách. V Česku přitom doposud neexistovalo příliš materiálů, z nichž by učitelé mohli vycházet. To se nyní mění – školy mají možnost využít novou platformu Skoala, která je i chápání dětí z těchto problémových oblastí uzpůsobená.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak je na tom Česko s výukou finanční gramotnosti.

Jaké modely práce s dětmi z vyloučených lokalit nejvíce fungují.

Jaké jsou výsledky posílené výuky finanční gramotnosti v těchto školách.