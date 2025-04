Stávající americký prezident Donald Trump nařídil odtajnění všech materiálů o atentátu na jednoho ze svých předchůdců – Johna Fitzgeralda Kennedyho. K němu došlo v listopadu 1963 v texaském městě Dallas. „Nic zajímavého se ale vlastně neobjevilo,“ konstatuje mezinárodní policejní instruktor Pavel Černý. To ovšem neznamená, že by kolem případu nebyly nejasnosti.

V dokumentech rozhodně není nic, co by vyloučilo četné konspirační teorie, tvrdí host Matyáše Zrna. Má za to, že skutečně střílel Harvey Lee Oswald. Uznává ale, že celý příběh obestírá nejedna záhada.

