Zpřesněné údaje o vývoji hrubého domácího produktu (HDP) potvrzují, že český hospodářský růst loni táhla spotřeba domácností. Shodují se na tom analytici při hodnocení údajů Českého statistického úřadu, podle kterého loni HDP vzrostl o jedno procento. Zároveň upozorňují, že domácnosti také nadále ve velké míře spoří a že v Česku přetrvává slabá investiční aktivita. Letos čekají zrychlení hospodářského růstu ke dvěma procentům.

Zpřesněné údaje ukázaly, že úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2024 stoupl reálně o 1,5 procenta a reálná spotřeba na obyvatele se meziročně zvýšila o 2,4 procenta. Míra úspor klesla o 0,9 procentního bodu na 18,8 procenta. „Domácnosti si sice velmi mírně polepšily co do reálných výdělků, o něco více spotřebovávaly, ale celkově dál spořily jako za krize. Žádná nákupní horečka a na druhou stranu ani bezbřehé přidávání na mzdách či sociálních dávkách se nekonaly,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy vysoká míra úspor český hospodářský růst brzdí. „Je zřejmé, že loni existoval značný potenciál k vyššímu ekonomickému růstu taženému ještě výrazněji spotřebou domácností,“ uvedl. Upozornil, že mezi lety 2010 a 2019 byla míra úspor českých domácností průměrně 11,3 procenta.

Dufek poukázal i na to, že se Česko potkalo s nižší mírou investic. „Míra investic není u firem nijak slavná. Je vidět, že obavy z dalšího vývoje poptávky přetrvávají, a tak se investice spíše odkládají,“ řekl.

Letos analytici očekávají zrychlení hospodářského růstu. „V roce 2025 by růst HDP mohl dosáhnout zhruba 2,1 procenta, klíčovými tahouny růstu HDP by měly být spotřeba domácností, vývoj stavu zásob a snad také oživení investičních výdajů,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Upozornil ale na rizika, která přicházejí především ze zahraničí. „Cla ze Spojených států a obecně rozpoutání obchodních válek by měly na hospodářský vývoj negativní dopad. Evropský růst sice může profitovat z vyšších výdajů na obranu, tento faktor se ale případně výrazněji projeví spíše až v roce 2026,“ dodal.