Sotva Jan Zahradil odešel z ODS, už se o něm podle informací HN spekuluje jako o možném kandidátovi na post ministra zahraničí v eventuální budoucí vládě ANO. Zahradil sám zdůrazňuje, že teď nehodlá nikam přestupovat a po 34 letech v ODS chce být nestraníkem. To nicméně nevylučuje, že by mohl být na daný post po volbách nominován – ať už hnutím ANO, nebo jeho teoretickým koaličním partnerem – stranou Motoristé sobě, pokud by se dostala do sněmovny. „Obecně řečeno mě další angažmá v oblasti zahraniční politiky jistě zajímá, bez ohledu na funkci,“ připouští bývalý dlouholetý europoslanec.

