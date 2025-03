Areál Poličských strojíren na Svitavsku zasáhl dnes ráno výbuch. Podle záchranářů se neštěstí stalo ve skladu s municí, jeden člověk utrpěl vážné zranění. Hasiči evakuovali lidi z areálu, vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř, řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Událost byla nahlášena v 8:54. Záchranáři do místní části Bořiny, kde areál sídlí, vyslali dvě posádky a vrtulník. „Jednalo se o výbuch muničního skladu. Lidé byli evakuováni. Měla by tam být jedna zraněná osoba,“ řekla mluvčí záchranářů Alena Kisiala. Vážně zraněného člověka přepravil vrtulník do nemocnice v Olomouci. Na místě zasahuje 11 jednotek hasičů, uvedli na síti X.

Poličské strojírny patří do holdingu STV Invest, který má pronajatou část areálu firmy. Závod STV Group v Poličce vyrábí velkorážovou munici a zabývá se opravami vojenské techniky a dodávkami náhradních dílů.

Podrobnosti zjišťujeme