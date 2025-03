Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) posuzuje vstup Renáty Kellnerové ze skupiny PPF do společnosti Nordic Investors Group (NIG) jejího partnera Tomáše Otruby. Vyplývá to z informace zveřejněné na webu antimonopolního úřadu. Transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí tak vydá do 20 dnů. Kellnerová s Otrubou v úterý ve společné tiskové zprávě oznámili, že budou společně investovat do nemovitostí.

„Renáta Kellnerová a Tomáš Otruba mají získat společnou kontrolu nad společností Nordic Investors Group. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti poskytování hotelových ubytovacích služeb,“ uvedl úřad.

