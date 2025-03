Skupině Air Bank, kterou tvoří stejnojmenná banka zahrnující i značku Zonky a český a slovenský Home Credit, v roce 2024 stoupl čistý zisk o 23 procent na 3,141 miliardy Kč. Skupina o tom informovala v pondělí. Také ostatním velkým bankám loni zisky rostly.

Aktiva skupiny Air Bank vzrostla loni o 23 procent na 198,2 miliardy Kč. Počet jejích klientů se zvýšil o 16 procent na 1,81 milionu. Výnosy skupiny meziročně vzrostly o 15 procent na 9,782 miliardy korun. Úvěrové portfolio se zvýšilo o 16 procent téměř na 109,5 miliardy Kč. Vklady klientů stouply o 25 procent na 169,8 miliardy Kč.

„Rekordně rosteme jak v počtu klientů, tak i v jejich spokojenosti. Naše půjčky, které klientům nabízíme pod značkami Air Bank, Zonky a Home Credit, z nás dělají lídra trhu v objemu nově poskytnutých spotřebitelských úvěrů. K našemu růstu také výrazně přispívá dlouhodobé zaměření na digitální služby,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Air Bank Michal Strcula.

Home Credit ČR a Slovensko v roce 2024 financoval nové úvěry v objemu o 20 procent vyšším než v roce 2023 a portfolio úvěrů poskytnutých klientům narostlo o 5,9 miliardy korun. Počet klientů se zvýšil o 15 procent na 372 tisíc. Home Credit také dokončil významnou obchodní akvizici části podniku od společnosti BNP Paribas Personal Finance SA, který na Slovensku působil pod obchodní značkou Cetelem.

Air Bank a Home Credit ČR a Slovensko jsou součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu má v Nizozemsku.