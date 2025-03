Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) nemá pochybnosti o nákupu amerických stíhacích letounů F-35 ani důvod tento výběr přehodnocovat. Jde podle něj o promyšlenou a dlouhodobou investici do obrany země.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy premiér zdůraznil, že je třeba uvažovat v širších souvislostech, nejen s ohledem na současnou administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Po Trumpově návratu do Bílého domu na začátku letošního roku citelně ochladly vztahy mezi Spojenými státy a Evropou. Pořízení stíhaček pro českou armádu celkem za 150 miliard korun kritizuje i opozice.

Kabinet podle Fialy o kontraktu nepochybuje a nemíní ho přehodnocovat. Česká vláda své stanovisko nezmění, řekl. „Je to celý obranný systém, který kvalitou překračuje jiné nabídky. Tady není důvod k přehodnocování,“ uvedl premiér. Výběr stíhaček byl podle něj provedený velmi pečlivě a na základě debat s armádou a dalšími odborníky. Fiala s ohledem na Trumpovu politiku poukázal také na to, že první letadla přijdou do České republiky v době, kdy bude ve funkci jiný americký prezident.

Pořízení 24 letounů F-35 schválila Fialova vláda v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Celkem tak letouny vyjdou na 150 miliard korun. Jde o nejdražší nákup pro českou armádu. První letouny F-35 pro Česko mají být hotové v roce 2029, kdy se plánuje zahájení praktického výcviku českých pilotů v USA. Všechny stroje by měly do ČR dorazit do roku 2035.

Fiala, jehož vláda prosazuje postupné navýšení obranných výdajů na tři procenta HDP, chce o posílení obranyschopnosti Česka jednat i s opozicí. Na čtvrteční schůzku pozval předsedy všech stran zastoupených ve sněmovně. Lídři hnutí ANO a SPD ale účast odmítli. Předseda ANO Andrej Babiš v té souvislosti kritizoval právě i pořízení letounů F-35.