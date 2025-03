Zemědělci začínají mít obavy, jak velké půdní sucho bude v půdě na začátku jara. Díky tomu, že se vegetace teprve začíná probouzet, vláha ještě v půdě je, ale proti normální a potřebné zásobě v této době je jí ve většině republiky výrazně méně. Sníh už leží jen v místech nad 1000 metrů nad mořem, nelze tedy očekávat doplnění vody z tání. Podle údajů z webu Intersucho zasáhly tři nejhorší stupně sucha z pěti v hloubce do jednoho metru 35 procent území, mnohem horší je situace v povrchové vrstvě do 40 centimetrů.

Míru sucha určují vědci jako poměr mezi současnou situací a průměrnou situací za roky 1961 až 2015.

Důvodem počínajících problémů s výrazným suchem je únor extrémně chudý na srážky, podprůměrné byly i v lednu. Mnozí zemědělci, kteří každý týden reportují o situaci na svých pozemcích pro web Intersucho, v některých případech uvádějí, že v únoru u nich napršelo nebo nasněžilo pouze do deseti milimetrů. V některých případech to bylo jen pár milimetrů. Podle mapy, jež ukazuje míru sucha, je špatná situace ve Zlínském a Moravskoslezském kraji s výjimkou Opavska a v Olomouckém kraji. Sucho se postupně prohlubuje v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, na Vysočině, v severní polovině jižní Moravy, ale také už v Libereckém kraji, na Šumavě a ve východní části jižních Čech. Málo vody v půdě je i v jižní polovině jižní Moravy, ale pro tuto oblast jde o standardní stav. Spíše netypicky je situace zatím poměrně dobrá v jinak suché oblasti na severozápad od Prahy až do Poohří a Podkrušnohoří.

Podle aktuální předpovědi by tento týden mohlo spadnout deset až 40 milimetrů srážek. „Budou se objevovat hlavně koncem týdne. Modely se zatím kloní k variantě, že jich bude více nad Moravou než v Čechách. Ve středních a vyšších polohách není vyloučeno sněžení, které se dostaví s větším ochlazením. Po většinu týdne budou sice teploty nad 15 stupni Celsia, ale na víkend se ochladí jen k pěti stupňům. Půdní vlhkost bude tento týden nejdříve stále klesat, ale ke konci týdne a na začátku příštího se díky očekávaným srážkám vlhkost zvýší, a to převážně ve vrstvě do 40 centimetrů,“ uvedli tvůrci webu. Půdní sucho by se tak mělo zmírnit, deště však nebude tolik, aby ustoupilo výrazně.

Na zemědělce zatím dopadá nedostatek vody jen částečně. „Jen díky dosud spící přírodě není deficit vláhy zatím nijak viditelný,“ uvedl sedlák z Mladoboleslavska. Hospodář z Olomoucka uvedl, že pod ozimou pšenicí a řepkou se hlína začíná sypat v oblasti kořenové soustavy, ale stále je vlhká. V teplejších oblastech už se zemědělci pomalu připravují na jarní setí, trvalé travní porosty zatím někteří hodnotí jako dobré. Tvůrci webu také uvedli, že podle hlášení zemědělců je kondice ozimů horší, a to zejména tam, kde se selo později kvůli zářijovým povodním. A kvůli suchu a mrazům některé porosty z polí mizí. V takových místech budou zemědělci na jaře sít znovu.