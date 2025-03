Postavení českých žen na trhu práce patří mezi zeměmi OECD mezi podprůměrné a Česko se v žebříčku dále propadá. Ze 33 sledovaných zemí je na 23. místě. Nejvíce zaostává v rozdílech v odměňování, ženy v ČR vydělávají o 17 procent méně než muži na stejných pozicích, vyplývá z aktuální studie PwC Women in Work.

Žena zaměstnaná na stejné pozici jako její mužský protějšek si v Česku v průměru vydělá o 17,1 procenta méně. Rozdíly mezi platy žen a mužů se tak moc nezmenšují, o rok dříve byl rozdíl 17,4 procenta. I v dlouhodobém srovnání dochází ke zlepšení situace jen zvolna, v roce 2000 byl rozdíl v platech žen a mužů 22 procent.

„České ženy stále vydělávají průměrně o šestinu méně než muži. Problém přitom není jen na straně zaměstnavatelů. Naopak velká část firem má férové a rovné odměňování za jednu z hlavních priorit jejich personální agendy. Problém je hlubší, ženy často o více peněz neumí říct a nepříznivě v tomto směru působí i tradičně dlouhá rodičovská dovolená v ČR,“ uvedla expertka PwC na řízení lidských zdrojů Andrea Linhartová Palánová.

Řešení je podle ní ve větším rozšíření částečných úvazků a sdílených pozic. Právě tyto pozice bývají vhodné i pro ženy vracející se do práce po rodičovském volnu. „Částečné úvazky jsou výhodným řešením pro postupný návrat do zaměstnání. Právě nedostatek těchto úvazků je daleko větší překážkou pro rovné podmínky na trhu práce než odměňování samotné. V ČR pracuje na plný úvazek 92 procent žen, ve vyspělých evropských zemích jsou to dvě třetiny žen,“ dodala Linhartová Palánová.

V žebříčku porovnávajícím rovné postavení žen a mužů na trhu práce v zemích OECD dosáhlo Česko nejhoršího výsledku za osm let. Nejvýše, na 16. místě, byla ČR v roce 2020. Nejlepší podmínky podle tohoto žebříčku mají ženy na Islandu, následuje Nový Zéland a Lucembursko. Na chvostu v rámci zemí OECD jsou Chile, Mexiko a Jižní Korea, z evropských zemí především jižní státy jako Itálie, Španělsko či Řecko. Za Českem skončily i Německo, Rakousko nebo USA.

Průměrná výše rozdílu mezi odměňováním žen a mužů ve všech sledovaných zemích je 13,1 procenta. Jedinou zemí, kde ženy vydělávají na stejné pozici více než muži, je Lucembursko. Do pětiprocentního rozdílu ve mzdách se vešly Belgie, Irsko, Nový Zéland a Itálie. Naopak více jak dvacetiprocentní rozdíly jsou v asijských zemích, z evropských zemí tuto hranici přesahuje pouze Estonsko.

Na druhou stranu mají české ženy jednu z nejlepších pozic na světě při shánění práce. Nezaměstnanost v je v Česku přes mírný růst dlouhodobě nejnižší v Evropě a to platí i pro zaměstnávání žen.

PwC zkoumá rovnosti pracovních podmínek ve 33 zemích světa 13. rokem. Výsledné skóre zkoumaných zemí je váženým průměrem hodnocení rovnosti platového ohodnocení, participace žen na trhu práce, rozdílu mezi uplatněním žen a mužů na trhu práce, míry nezaměstnanosti žen a míry zaměstnanosti žen na plný úvazek.