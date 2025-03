Do České republiky opět přestala téct ropa z ruského ropovodu Družba. Informace ČTK potvrdil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Nedostatek ropy pro tuzemské potřeby podle něj nehrozí. Zároveň upozornil, že v případě dlouhodobého zastavení dodávek z Družby může Česko přejít na dodávky z italského ropovodu TAL, který je k tomu technicky připravený. Rafinerie Orlenu Unipetrol zatím vyrábějí bez omezení, firma ale uvedla, že požádá o půjčku ropy ze státních rezerv.

„O situaci víme a řešíme ji. Rafinerie v Česku jsou na tuto situaci dobře připraveny a zároveň máme nastavený robustní systém státních hmotných rezerv, znovu proto musím všechny uklidnit, že pro potřeby domácností a firem je tak ropy dostatek. V případě, že nebudou dodávky z Družby obnoveny, přejdeme na dodávky z ropovodu TAL, který je již technicky připravený,“ řekl v úterý ČTK Vlček.

Zastavení dodávek potvrdil také provozovatel tuzemských rafinerií Orlen Unipetrol. „Aktuálně je výroba pohonných hmot v obou našich rafineriích, v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, bez omezení a v plné výši. Abychom ale zajistili zásobování litvínovské rafinerie a tamní výrobu pohonných hmot pro český trh do doby, než dojde k jejímu zásobování alternativními ropnými směsmi ropovodem TAL/IKL, požádali jsme Správu státních hmotných rezerv o zápůjčku ropy,“ řekl odpoledne ČTK mluvčí společnosti Pavel Kaidl.

Ropu z Družby dosud zpracovává rafinerie v Litvínově. Orlen Unipetrol v minulých měsících avizoval, že provedl úpravy technologií a rafinerie v Litvínově je technicky připravená na jiné ropné směsi. Kralupská rafinerie ruskou ropu nevyužívá už delší dobu.

Dodávky ropy z ruského ropovodu Družba byly několik dní přerušeny i v prosinci loňského roku. Vláda tehdy preventivně rozhodla půjčit společnosti Orlen Unipetrol 330 000 tun ropy z nouzových zásob pro pokrytí dodávek ropy v případě dlouhodobějšího výpadku. Po obnovení dodávek z Družby ovšem nakonec nebylo nutné nouzových zásob využít, uvedl tehdy šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.

Dosud ropa tekla do Česka ze dvou hlavních zdrojů. Jedním z nich je ropovod Družba, kterým proudí ropa z Ruska. Jeho podíl na dodávkách loni činil 42 procent. Další část ropy přitéká z německého ropovodu IKL, který navazuje na italský ropovod TAL.

Stát do budoucna počítá s navýšením dodávek z ropovodu TAL. Státní provozovatel ropovodů Mero v závěru loňského roku dokončil technické práce na jeho rozšíření, nyní pokračuje v jejich testování. Projekt přibližně za 1,6 miliardy korun má podle dosavadních plánů zhruba od poloviny letošního roku zajistit zvýšení kapacity pro Česko o čtyři miliony tun ropy ročně, do země tak bude možné ropovodem dodat až osm milionů tun za rok. Česko by se tudíž mohlo podle vlády zcela odstřihnout od ruské ropy.

Ropovod TAL začíná v Terstu, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, USA a Afriky.

Česko má s dočasným zastavením ropy z Družby zkušenosti i z předchozích let, v roce 2019 byly zastaveny dodávky přes ropovod Družba kvůli kontaminaci ropy. Ropa tehdy netekla z Družby dva měsíce.