Novinářce a bývalé moderátorce zrušeného pořadu 168 hodin Noře Fridrichové se nelíbí, kam se momentálně ubírá zpravodajství České televize, zejména pak domácí rubrika. „Když se podívám na hlavní relaci, tak se neustále dozvídám jenom o ceně másla, o úrokové sazbě a o tom, že kombajny vyjely,“ hodnotí Fridrichová skladbu zpravodajství v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

Podle Fridrichové v ČT aktuálně chybí zejména pořady, které by plnily funkci „kontroly mocných“, kterou podle ní diváci veřejnoprávních médií očekávají. „Pohybujeme se v době, kdy se rozhoduje o tom, jestli televize dostane víc peněz. Ty peníze mají zaplatit její diváci, tak mě jako jejího diváka dost zajímá, jestli ta televize je nezávislá, jak deklaruje, a jestli poměřuje všem stejně,“ komentuje novinářka.

Management České televize si podle Fridrichové zvolil směr, který je méně kritický, zejména pak k politikům, kteří si podle ní chodí do vysílání jen odříkat své plány, aniž by byly podrobeny nějaké detailnější diskusi. „V tom vysílání nevidím nic, s čím by politici měli být nespokojeni. Strašně se omlouvám exkolegům a redaktorům, že tohle říkám, protože tohle není kritika jejich práce, ale hlavně vedení,“ říká Fridrichová ve Spotlightu.

Právě konfrontační rozhovory a pořady zaměřené na problémy Česka by byly podle Fridrichové cesta, jak vrátit na obrazovky ČT kvalitní veřejnoprávní žurnalistiku. „Kritická agenda mi tam chybí, samozřejmě na to pohlížím optikou novináře, který se tomu primárně věnoval, ale byly tam jiné pořady, které to dělaly, a ty tam teď úplně nejsou,“ vysvětluje.