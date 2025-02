Nevím, jestli by se mnou hodně lidí souhlasilo, ale já si myslím, že je to příběh fenomenálního úspěchu, říká o Česku a jeho přístupu ke stovkám tisíc ukrajinských imigrantů Jaromír Mazák z analytického ústavu STEM, spoluautor výzkumu zabývajícího se náladami české veřejnosti.

V průměru žije v Evropské unii asi 15 procent lidí, kteří se narodili v jiné zemi, než ve které bydlí. U nás to bývalo jen kolem pěti procent, ale to už dnes vůbec neplatí, upozorňuje Mazák. Dnes jsme z hlediska podílu cizinců typická evropská země – v Česku teď tvoří asi desetinu obyvatel.

„V roce 2015 jsme se děsili toho, že sem přijdou vyšší jednotky tisíc lidí a že Česká republika zkolabuje, že to nezvládneme. Přišlo 600 tisíc uprchlíků a nějakých 350 až 400 tisíc jich tu dál setrvává,“ konstatuje Mazák a dodává, že to jako země zvládáme dobře. „Dokázali jsme se velmi rychle dostat do situace, kdy se víc vybírá na daních a na dávkách, než kolik se dává na nějakou přímou podporu pro ty uprchlíky.“

Pokud jde o vnímání ruské války na Ukrajině z hlediska viníka a oběti, přičítají Češi vinu právě Rusku. Když ale přijde na varianty ukončení války, nejčastěji prý preferují, aby agresorovi zůstala východní území Ukrajiny a samotná Ukrajina dostala nějaké bezpečnostní záruky. S touto variantou by bylo spokojených 35 procent Čechů, zatímco úplné vytlačení Ruska z Ukrajiny preferuje 30 procent dotázaných, uzavírá Mazák.