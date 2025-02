Obvodní soud pro Prahu 7 se ve středu zastal hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). To podalo žalobu na ministerstvo vnitra kvůli tomu, že jej zařadilo do pravidelné zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. A to mezi subjekty, které vyvolávají předsudečnou nenávist. Soudkyně Iva Kaňáková teď konstatovala, že resort uvedl SPD mezi extremistická hnutí neoprávněně.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proti čemu SPD protestuje.

Jak jednotlivé soudy rozhodovaly a jak své rozsudky odůvodnily.

Kolik žalob celkem soudy řeší.