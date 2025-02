Ministerstvo zdravotnictví pozastavilo kvůli korupční kauze miliardové dotace pro nemocnici Motol. Radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz to řekl mluvčí resortu zdravotnictví Jan Řežábek. Podle policie se závažný případ korupce mimo jiné týká také projektů, které mají být financované z veřejných peněz, z rozpočtů Česka i Evropské unie. Konkrétně jde o dvě dotace – jedna na snížení energetické náročnosti budovy takzvaného Modrého pavilonu a druhá na stavbu onkologického centra, kde evropská dotace přesahuje 3,7 miliardy korun, vyplývá podle médií z policejních dokumentů.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) informovala, že v kauze je 17 obviněných. Policie je viní z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU a praní špinavých peněz. Server Odkryto.cz uvedl, že získal dokument, kde je zmíněno 18 obviněných. Na seznamu je podle něj ředitel nemocnice Miloslav Ludvík, provozně technický náměstek Pavel Budinský, spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka nebo šéf České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta.

„Ministerstvo zdravotnictví v souladu s pravidly pozastavilo financování všech projektů FN Motol a vyčká na relevantní informace od policie či Úřadu evropského veřejného žalobce,“ uvedl pro iRozhlas.cz a Radiožurnál mluvčí ministerstva.

Stavba onkologického centra, která začala v roce 2023, má být pokryta z evropských peněz Národního plánu obnovy (NPO). Z něj by mělo na vybudování přijít více než 3,7 miliardy korun. Peníze na stavbu centra ale nejdříve předfinancovává ministerstvo zdravotnictví. To zatím podle mluvčího poskytlo nemocnici dvě zálohové platby v celkové výši bezmála 738 milionů korun. „Zároveň byla ze strany ministerstva zdravotnictví poskytnuta dotace na kofinancování DPH (podíl ze státního rozpočtu) v celkové výši 102 944 107,40 Kč,“ doplnil mluvčí.

Na snížení energetické náročnosti objektu nemocnice pro dospělé, takzvaného Modrého pavilonu, vydala FN Motol přes 976 milionů korun, z nich 193,8 milionu byl příspěvek EU a 236,9 milionu šlo ze státního rozpočtu.

Pod vedením ředitele Miloslava Ludvíka získala motolská nemocnice téměř 8,5 miliardy korun z evropských fondů. Ze státního rozpočtu na jejich dofinacování čerpala další stovky milionů korun. ČTK to zjistila z údajů nemocnice, ministerstva zdravotnictví a jednotlivých evropských fondů. Řežábek v úterý na dotaz ČTK uvedl, že v současné době nejsou termíny plnění projektů z NPO ohroženy.

Ludvíkovi hrozí vazba

Policejní eskorta přivedla dnes před 10:00 bývalého ředitele Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka, viněného z korupce při zadávání veřejných zakázek, do soudní síně. Obvodní soud pro Prahu 5 začal jednat o tom, zda ho pošle do vazby. Kromě Ludvíka podala evropská pověřená žalobkyně návrhy na vzetí do vazby ještě pro tři jeho spoluobviněné. Jedním z nich je šéf České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta, který k soudu dorazil krátce před 11:00. I o těchto návrzích by měl soud dnes rozhodnout. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zatím v kauze stíhá 17 lidí.

Ludvík při příchodu na dotazy novinářů ohledně svého obvinění neodpověděl. Na dotaz, zda se za jeho působení v nemocnici uplácelo, pouze odmítavě zavrtěl hlavou. Ani Jansta se zatím k případu nevyjadřoval.

Policisté podle serveru Odkryto.cz prověřovali zejména zakázku na rekonstrukci takzvaného Modrého pavilonu v Motole, kterou prováděl Geosan. Podle médií zadrželi i jejího obchodního ředitele Ivana Havla. Zajímali se také o zakázku na onkologické centrum za víc než tři miliardy korun, které staví olomoucká společnosti Gemo. I její ředitel Miloslav Bouda by měl být mezi obviněnými.

Seznam Zprávy uvedly, že policie prověřuje také další firmy, které s Motolem měly smlouvy například na úklidové služby, malování, lakýrnické či topenářské práce.