Počet obviněných v korupční kauze motolské nemocnice vzrostl na 17. Informovala o tom v úterý policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu a dodala, že k aktuálním počtům zadržených lidí se vyjádří až po ukončení úkonů trestního řízení. V pondělí policie uvedla, že v případu obvinila 16 lidí, a to z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU a praní špinavých peněz.

Podle informací ČTK už policie po výsleších, které se konaly i přes noc na úterý, propustila některé obviněné na svobodu. Je pravděpodobné, že u dalších navrhne dozorující státní zástupkyně vazbu. Výslechy obviněného dlouholetého ředitele největší české nemocnice Miloslava Ludvíka, jeho provozně-technického náměstka Pavla Budinského i šéfa České unie sportu a advokáta Miroslava Jansty se podle zdroje blízkého vyšetřování uskutečnily už v pondělí.

O vzetí do vazby rozhoduje na základě návrhu státního zástupce soud, v motolské kauze by to byl podle sídla nemocnice Obvodní soud pro Prahu 5. „Zatím návrhy nepřišly a nevíme, zda, kolik či kdy budou. Návrhy by musely být podány do 48 hodin od zadržení,“ napsala na dotaz ČTK mluvčí instituce Kateřina Kaspar Studecká.

Soudce musí obviněného člověka vyslechnout a do 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce rozhodnout buď o propuštění na svobodu, anebo o vzetí do vazby. V úvahu připadá vazba kvůli hrozícímu ovlivňování svědků, případně vazba kvůli možnému útěku anebo kvůli opakování trestné činnosti. Proti rozhodnutí o vzetí do vazby si obviněný může podat stížnost, která ale nemá odkladný účinek.