Když před třemi lety Rusko vpadlo na Ukrajinu, odsoudili to společně hned první den invaze šéfové všech domácích parlamentních stran. Od premiéra Petra Fialy z ODS po opoziční lídry Andreje Babiše z ANO a Tomia Okamury z SPD. Tři týdny nato pak Fiala se svým polským a slovinským protějškem jako první evropští státníci nasedli – zprvu v utajení – do vlaku a vyrazili do válkou ohroženého Kyjeva. Cesta, od které českého premiéra odrazovaly tajné služby, se následně stala jedním ze symbolů Fialovy zahraniční politiky. A také nejhvězdnějším okamžikem jím vedené koalice Spolu, která tehdy v průzkumech překročila 30procentní podporu.

Dnes nedosahuje ani 20 procent a Fialovi se v rámci jeho ODS začal s nástupem amerického republikánského prezidenta Donalda Trumpa viklat i dlouho nezpochybnitelný pilíř právě v podobě jasné zahraniční politiky a české podpory Ukrajiny. ODS je tradičně na straně republikánů, Trump se však vůči Ukrajině zatím chová očividně méně vstřícně než vůči agresorovi – Rusku. I proto Fiala podle informací HN z ODS v pondělí v 17:30 předstoupil před Čechy s mimořádným prohlášením. „Události minulého týdne určitě sehrály roli. Někteří mohli začít pochybovat. Premiér si to vyhodnotil tak, že je čas vystoupit,“ řekl zdroj z okolí premiéra.

V projevu Fiala řekl, že „mezinárodní řád prochází největší změnou od pádu komunismu“. Neznamená to, že USA přestávají být spojenci, je však třeba respektovat, že USA už nebudou v evropské politice přítomné jako doposud, míní premiér.

