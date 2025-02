Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová oznámila, že kvůli zdravotnímu stavu končí ve vysoké politice. Nebude kandidovat ani ve volbách do sněmovny a nechce se ucházet znovu ani o post stranické předsedkyně. Mezi straníky to hned vyvolalo obavu o budoucnost partaje. První místopředseda a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek skepsi ale nesdílí. I když voliči nebudou vědět, kdo po volbách stranu povede, podle něj to výsledky neohrozí. „Topka je Evropská unie a euro, topka je program, který prosazujeme. Předseda je jejím hlasem,“ říká v rozhovoru s HN Válek a naznačuje, kdo by mohl vedení strany převzít. Nevylučuje ani, že by to mohl být on sám.

Když předsedkyně Markéta Pekarová Adamová oznámila, že nebude kandidovat do vedení TOP 09 ani do sněmovny, politologové to označili za ránu pro koalici Spolu. Nebude chybět koalici tmelící prvek?

Ne, určitě to nebude mít dopad na koalici Spolu. Ta je dostatečně stabilní a silná. Vliv na vytvoření dobrých kandidátek a podpis koaliční smlouvy to mít nebude. Bezesporu je to ztráta pro pražskou kandidátku. To je velká ztráta.

